ADL | nessun appunto a Garcia dopo Napoli-Real | ma perplessità sui cambi

accenno invece a quel che è accaduto ieri sera alla Cbs , con cinque minuti cinque dedicati ... "Napoli non mi addormenta né ferisce - dice- . Mi bacia. E io la adoro. L'immagine più bella è ...Non ne ha inveceche dice: "Osimhen è sempre forte, è un giocatore che fa squadra da solo. Non ... Non gli ho mandatomessaggio, per il momento. Voglio lasciargli godere la serata poi nelle ...

ADL-Ancelotti, feeling mai provato con nessun tecnico: con Spalletti separati in casa CalcioNapoli1926.it

Giallo Osimhen, nessuna apertura "Nessun contatto ADL-agente" Radio Radio

L'edizione odierna del quotidiano Repubblica torna sulle parole di De Laurentiis dopo la gara con il Real Madrid e a tal proposito emerge un retroscena ...Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha così parlato dopo la sconfitta subita dagli azzurri contro il Real Madrid Aurelio De Laurentiis ha così parlato in zona mista dopo Napoli-Real Madrid.