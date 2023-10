Ada P | la studentessa picchiata dalla polizia a Torino | «Meloni e Piantedosi hanno deciso di manganellarci»

Leggi su open.online

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Si chiama Ada P., studia Belle Arti ae fa parte del comitato “Cambiare rotta”. Da mesi dorme in tenda davanti al Campus Einaudi. E due giorni fa era nel corteo che ha contestato la presidente del Consiglio Giorgia. È stata ferita da una manganellata durante le cariche della. Oggi racconta a La Stampa cosa è accaduto. Per prima cosa risponde alla premier, che ha messo in dubbio la presenza di studenti al corteo: «Non è vero. Io per prima sono scesa in piazza comeed ero assieme a una trentina di altri universitari. C’erano anche i collettivi delle scuole, gli studenti dei licei e gli universitari delle tende da mesi in mobilitazione. Sì,dice che gli studenti non c’erano, ma non è vero. I presenti che sono stati portati in ospedale avevano tra i 14 e i 27 ...