Ad analizzare le principali voci di spesa che potrebbero impattare sul costo della vita delle famiglie | ci hanno pensato Facile it e Consumerismo No profit E il quadro emerso non è incoraggiante

Leggi su iodonna

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Che sarà un autunno “caldo”, non solo per le temperature, ma per l’economia domestica ormai è chiaro. Il, con tutti i vari rincaridiversedi, sta diventando sempre più pesante per le. Adledifamiliare per capire qualiaumentare ulteriormente nei prossimi mesi, ci.it eNo. ...