“Acqua potabile contaminata da Pfas | anche in Bergamasca” | Greenpeace presenta esposto in Procura

(Di giovedì 5 ottobre 2023) “Undici campioni su 31, pari a circa il 35% del totale, rivelano la presenza di(composti poli- e perfluoroalchilici) nelle acque potabili di diversi comuni lombardi”. È quanto evidenzia il nuovo rapporto “e acque potabili in Lombardia, i campionamenti diItalia” diffuso giovedì 5 ottobre dall’organizzazione ambientalista, in cui vengono resi pubblici gli esiti di un monitoraggio condotto in tutte le province lombarde. Per quanto riguarda quella di Bergamo, valori che superano il limite della Direttiva europea (oltre 100 ng/l) sono stati registrati a Caravaggio (132 ng/l) e Mozzanica (116 ng/l). “Nel dettaglio – osserva Greenpaeace – i due campioni provenivano da fontanelle in parchi giochi cittadini” (non è stato possibile, per ora, avere un commento dalle due amministrazioni). Questo tipo di concentrazioni – ...

'Ci sono temi dal valore talmente alto sui cui non è possibile dividersi, in questo caso parliamo del diritto inalienabile all'accesso all'' - così ha iniziato ieri mattina il proprio intervento in Commissione Ambiente del Comune di Alghero il consigliere comunale Valdo di Nolfo. 'Invece ad Alghero, ancora una volta, quando ...La mancanza di investimenti nei servizi minimi (, servizi igienici di base, istruzione, sanità, comunicazioni, ecc.) è un modo per perpetuare la povertà. Chiedo ai politici di occuparsi ...

Acqua potabile contaminata da Pfas (anche nel bresciano). Greenpeace presenta esposti in Procura brescia.corriere.it

I Missionari Cappuccini: «In Eritrea si muore per mancanza di acqua potabile» – Chiesa di Milano Diocesi di MIlano

"Ci sono temi dal valore talmente alto sui cui non è possibile dividersi, in questo caso parliamo del diritto inalienabile all'accesso all'acqua potabile" - ...L'acqua sappiamo che è fondamentale nella nostra vita; ecco 10 ottimi motivi per cui l'acqua è così importante.