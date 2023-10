Accademia Olimpica Beneventana di Scherma | medaglia di bronzo per Rossana Pasquino

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNuovadipernella terza giornata di gare dei Campionati del Mondo paralimpici diin corso a Terni. La schermitrice sannita, che si allena presso l’diMaestro Antonio Furno, dopo ilnella sciabola di martedì scorso, ha ottenuto un altro eccellente risultato nella prova di spada. La campionessaha da subito dimostrato di essere in giornata di grazia. Ai sedicesimi di finale ha superato in scioltezza la cinese Qin Zheng per 15-12. Agli ottavi ha vinto il derby tutto italiano contro l’azzurra Julia Anna Markowska per 15-11. Nei quarti di finale la spadista sannita ha dominato la ...