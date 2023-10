Abodi | «Il commissario per gli stadi è uno strumento | l’obiettivo è migliorare le infrastrutture»

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Il ministro dello Sport, Andrea, è intervenuto a margine dell’evento ComoLake 2023, a Cernobbio, sul tema delper gli. L’idea è quella di nominare unaffinché diriga le procedure per rinnovare gli impianti sportivi e soprattutto gliin ottica Europeo 2032. Una sorta di Figliuolo per glidi calcio: «Sono concentrato sul raggiungimento del. A volte ci si distrae con la configurazione degli strumenti: ilè unoè il miglioramento delle. In questi anni ci sono state varie versioni della norma che è iniziata con la legge finanziaria del 2014, approvata nel 2013. Qualcosa si è mosso, però è evidente a ...

" Ha ragione il ministro Andrea Abodi sulla necessità di un commissario per il problema degli stadi di calcio in Italia. Gli stadi non possono ...

... così come quelle sociali che si vedono meno ma che si vivono di più facendo la somma' , ha aggiunto. Per il ministro, se vi sarà un'potrà essere una delle possibili soluzioni, uno ...... così come quelle sociali che si vedono meno ma che si vivono di più facendo la somma", ha aggiunto. Per il ministro, se vi sarà un"potrà essere una delle possibili soluzioni, uno ...

Abodi, 'il commissario è uno strumento per le infrastrutture' Agenzia ANSA

Stadi, Abodi: “Un commissario Serve Modello unitario che migliori ... Il Sole 24 ORE

Il commissario tecnico dell'Argentina, Luis Scaloni, ha diramato la lista dei convocati dell'albiceleste che prenderanno parte alle sfide contro Paraguay e Perù. Torna tra i ..."Sono concentrato sul raggiungimento dell'obiettivo. A volte ci si distrae con la configurazione degli strumenti: il commissario è uno strumento, l'obiettivo è il miglioramento delle infrastrutture".