A Piacenza Expo inaugurata la 9a edizione del Gis

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 5 ottobre 2023) La prima manifestazione a livello mondiale interamente dedicata alle nuove proposte e alle innovazioni tecnologiche del mondo del sollevamento di materiali, lavoro in quota, movimentazione industriale e portuale e trasporti eccezionali E’ stataoggi la 9ªdel Gis, le Giornate italiane del Sollevamento e dei Trasporti Eccezionali, in programma fino a sabato 7 al. A tagliare il nastro della prima manifestazione a livello mondiale interamente dedicata alle nuove proposte e alle innovazioni tecnologiche del mondo del sollevamento di materiali, lavoro in quota, movimentazione industriale e portuale e trasporti eccezionali, la sindaca di, Katia Tarasconi, affiancata dal Vice presidente di Confindustria, Claudio Bassanetti e dal presidente ...