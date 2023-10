A Maruggio torna la “Carovana della Prevenzione”

Leggi su tarantinitime

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Riper il terzo anno consecutivo il tradizionale appuntamento con la “”, l’iniziativa rivolta alle donne non inserite nelle liste di screeningRegione Puglia che potranno effettuare gratuitamente visite ed esami diagnostici per ladei tumori del seno e ginecologici. Il progetto, promosso dall’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Alfredo Longo e, in particolare dall’assessore ai Servizi Sociali Stefania Moccia, rientra nel programma nazionale itinerante di promozionesalute femminile di Susan G. Komen Italia, e mira ad offrire ad un pubblico sempre più ampio attività gratuite di sensibilizzazione edelle principali patologie oncologiche di genere. “Continua il nostro ...