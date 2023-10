A Lisbona alla scoperta dello Sporting | tra lo stadio e il mito di Cristiano Ronaldo

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 5 ottobre 2023)(Portogallo). Un punto verde nel panorama azzurro, il colore che lega il cielo e l’oceano che bagna: è l’EJosé Alvalade, la casaClub, dove giovedì alle 18.45 italiane (17.45 locali) l’Atalanta sarà protagonista nella sfida della seconda giornata del gruppo D dell’Europa League 2023/24. Per i 907 tifosi che viaggianovolta del Portogallo sarà piuttosto facile da raggiungere coi mezzi: la fermata di riferimento è Campo Grande, linea gio verde della metro. Meno agevole in auto, visto che i parcheggi in zona non abbondano, per usare un ricco eufemismo. L’impianto è posizionato vicino all’aeroporto – per inciso, in città i velivoli sembrano sfiorare i palazzi più alti ad ogni decollo o atterraggio – ed è circondato a nord da ...