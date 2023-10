(Di giovedì 5 ottobre 2023) AGI - I, l'allargamento dell'Unione europea, la guerra ine l'Intelligenza artificiale: Giorgia Meloni, arriverà oggi aper una due giorni, organizzata dalla presidenza spagnola, ricca di dossier. La premier parteciperà ai lavori della Comunità politica europea (Cpe) - aperta a capi di Stato e di governo anche extra Ue - e venerdì al Consiglio europeo informale. A tenere banco - nelle riunioni dei 27 leader europei e nei bilaterali - saranno le politiche legate all'immigrazione, soprattutto nella dimensione esterna. Il summit si tiene 24 ore dopo il via libera, da parte degli ambasciatori Ue, al Regolamento per la gestione delle crisi da cui è sparito il riferimento alle Ong voluto dalla Germania e non gradito all'Italia. Meloni, a pochi giorni daldi Malta - sulla scia dell'intesa ...

... Il Papail suo quinto sinodo. Per quattro settimane quasi 500 persone si confronteranno su ... Oggi il vertice a• Il tribunale di Firenze sostiene che la Tunisia non è un Paese sicuro ...La presidenza spagnola ha voluto imprimere una nuova accelerazione al negoziati per fare in modo, tra l'altro, che il vertice diche sioggi non sia dominato dallo scontro sulla ...

A Granada si apre il vertice Ue. Focus su migranti e Ucraina AGI - Agenzia Italia

Karabakh, Aliyev diserta l’incontro di Granada Il Manifesto

La premier, Giorgia Meloni, parteciperà ai lavori della Comunità politica europea (Cpe), aperta a capi di Stato e di governo anche extra Ue ...Si apre domani a Granada la due giorni che vede in agenda il vertice della Comunità politica europea, composto dai 27 Stati membri più 17 Paesi partner, e il Consiglio informale europeo: Giorgia Melon ...