A Granada l' Italia riunisce i big Meloni | Pionieri col piano Mattei

Leggi su iltempo

(Di giovedì 5 ottobre 2023) L'ha portato il tema migranti al centro del vertice della Comunità politica europea a. Al forum, che45 Stati del vecchio continente, la premierarriva soddisfatta dell'accordo trovato mercoledì sul Patto migrazione e asilo e per la piega che ha preso il dibattito interno all'Ue, che si avvia su una strada più pragmatica, e che dimostra che l'«è tutt'altro che isolata in questa trattativa». Il focus ora si sposta sulla dimensione esterna, per cui «bisogna correre un po' di più». E dove l'vuole essere «pioniera» nei «rapporti diversi dei quali abbiamo bisogno con il continente africano». L'approccio, viene rimarcato, «non deve essere paternalistico, né predatorio», ma «da pari a pari». La strada è quella del...