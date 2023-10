A che ora Virtus Bologna-Zalgiris stasera in tv | programma Eurolega basket | canale | streaming 5 ottobre

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Incomincia questa sera il cammino dellanell’2023-2024. Le V-nere scendono in campo oggi, giovedì 5, contro loKaunas – inizio del match alle 20:30 alla Segafredo Arena – nella prima giornata della regular season. LA DIRETTA LIVE DIDALLE 20.30 I bianconeri hanno iniziato bene la stagione con la vittoria della Supercoppa Italiana – la terza consecutiva – ed un successo in Campionato contro la Givova Scafati. Achille Polonara si ritrova subito il suo recente passato: il marchigiano, infatti, ha disputato buona parte della scorsa annata proprio allodopo la breve parentesi non particolarmente positiva all’Efes Istanbul. LoKaunas punta ad ...

Al Groupama Stadium di Lione, in Francia, domani, venerdì 6 ottobre, alle ore 21.00, si disputerà l’incontro valido per la Coppa del Mondo 2023 di ...

Per la prima volta in Italia, arriva anche lo smartwarch. Accordi con Vodafone e Unieuro. Mountain View ha ora un ecosistema per la sua Ai

Le qualifiche del venerdì valide per la gara del GP del Qatar 2023 di F1 a Losail saranno visibili domani in tv: ecco le informazioni su canale , ...

Mentresostienela situazione non era così grave da giustificare le dimissioni del Cav,lo spread era a 500 con Berlusconi e con Monti per mesi rimase lo stesso,nel 2011 non c'era ..."Ma è chiaroil grosso lo dovremo portare noi - confida un dirigente Pd - erischieremo il confronto numerico tra le due piazze". Per questo la data è slittata verso la metà di novembre, e di ...

A che ora inizia Francia-Italia di rugby e dove vederla in tv: programma in chiaro, canale, streaming OA Sport

Riccardo Orsolini segna la sua prima tripletta in Serie A: un evento straordinario per lui, e per chi lo aveva al fantacalcio. Ma, come da ...La Gazzetta dello Sport oggi dedica ampio spazio a Nico Gonzalez puntando sull'argentino per la partita di stasera della Fiorentina contro il Ferencvaros: "Robe da numero 10. A Firenze, ...