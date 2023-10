730 2023 integrativo | correzione errori omissioni entro il 25 ottobre Come fare

Leggi su leggioggi

(Di giovedì 5 ottobre 2023) La corsa all’invio della dichiarazione dei redditi si sta chiudendo, c’è però ancora tempo per la trasmissione di alcuni modelli e, soprattutto, per l’invio del 730/, che serve nei casi in cui il contribuente abbia commessodi dati osul 730 trasmesso al Fisco in precedenza. Si tratta in pratica di una integrazione del modello 730, che è possibile inviareil prossimo 25e le modalità sono diverse, in base al tipo di errore/omissione commessi e alla situazione fiscale generatasi (credito o debito).Utile dire che la dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con la consegna del modello 730. Di conseguenza resta sempre l’obbligo da parte del datore di lavoro o dell’ente ...