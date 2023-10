53 anni fa usciva Led Zeppelin III | l’album violentato dalla critica

Yesterday dei Beatles era talmente diversa dall’identità sonora dei Fab Four che gli stessi Ringo Starr, George Harrison e John Lennon non erano ...

She Loves You dei Beatles , ed è subito “yeah yeah yeah”. Un effetto in cui John Lennon e Paul McCartney speravano, dal momento che l’idea iniziale ...

È risaputo che a Paranoid dei Black Sabbath dobbiamo tanto, come del resto accade per qualsiasi magnum opus degli artisti che hanno riscritto la ...

Vs dei Pearl Jam arriva nel momento giusto: è il 19 settembre 1993, due giorni dopo uscirà In Utero dei Nirvana e la scena grunge è già minacciata ...

Il 4 ottobre del 2018 usciva nei cinema d'America A Star is Born di Bradley Cooper. Terzo remake del musical È nata una stella, diretto nel 1937 da William A. Wellman, il film è stato ...

E’ un Tommaso Paradiso che si addentra nei meandri della sua musica, nei labirinti di una ritrovata creatività, schietto e consapevole di un percorso di salite e ...Un bicchiere di vino col ghiaccio, la fidanzata Carolina che chiama moglie e la fine dell'estate. Il cantautore romano, che arriva con il secondo album da solista, Sensazione stupenda, si racconta: «L ...