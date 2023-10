33 anni fa un bus volò giù da un viadotto nel novarese I morti furono 19

Leggi su agi

(Di giovedì 5 ottobre 2023) AGI - Il drammatico incidente di Mestre ha riacceso a Novara il ricordo di una tragedia lontana nel tempo, ma con caratteristiche del tutto simili, che aveva gettato nel lutto la città. Con una coincidenza singolare, era anche in quel caso il 3 ottobre, 33fa, nel 1990. In un tardo pomeriggio piovoso, un pullman che trasportava 56 anziani dei Centri di Incontro della Caritas, volava giù da unlungo l'autostrada A26 tra Masone e Ovada, nell'alessandrino. Anche in quel caso fu una strage: diciannove persone morirono (diciassette sul colpo e due a distanza di tempo) e trentadue rimasero ferite. Il pullman faceva parte di una carovana di tre mezzi che aveva portato gli anziani in Liguria, ad Albissola, nel Savonese, dove avevano visitato la villa "Faraggiana", di proprietà del Comune di Novara. Era una tradizione: ...