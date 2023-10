? LIVE! Sporting-Atalanta 0-0 | ritmi alti a Lisbona

(Di giovedì 5 ottobre 2023)0-0 Marcatori: –(3-4-2-1): Adan; Diomandé, Gonçalo Inacio, Matheus Reis; Fresneda, Morita, Hjulmand, Nuno Santos; Paulinho, Gonçalves; Gyökeres. A disp. Israel, Diogo Pinto, Coates, Neto, Quaresma, Esgaio, Essugo, Bragança, Ferreira, Edwards, Catamo, Ribeiro. All. Esgaio(3-4-3): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, De Roon, Ruggeri; Koopmeiners, De Ketelaere, Lookman. A disp. Carnesecchi, Rossi, Toloi, Palomino, Hateboer, Holm, Bakker, Adopo, Pasalic, Miranchuk, Muriel, Scamacca. All. Gasperini Arbitro: Hernandez Hernandez (Spagna) Ammoniti: – Espulsi: – Note: – La foto SQUAD ##UEL #GoGo pic.twitter.com/NuaMrk4EW1 —B.C. ...

A Lisbona, il match dei gironi di Europa League 2023/2024 tra Atalanta e: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaA Lisbona, Atalanta esi affrontano nel match valido per la seconda giornata dei gironi dell'Europa League 2023/2024Lisbona - Atalanta: sintesi e moviola 14 DE ROON! Buona ......Marsiglia - Brighton 0 - 0Gruppo C Aris Limassol - Rangers 0 - 0Real Betis - Sparta Praga 0 - 13' Birmancevic Gruppo D Rakow Checztochova - Sturm Graz 0 - 0...

Sporting-Atalanta 0-0 LIVE: Lookman spreca Sky Sport

Sporting Lisbona - Atalanta live: Calcio - Europa League Eurosport IT

Questa sera l’Atalanta affronterà lo Sporting Lisbona nel secondo turno dei gironi di Europa League: ecco le possibili scelte dei due tecnici. Questa sera l’Atalanta di Gian Piero Gasperini è chiamata ...La cronaca in diretta di Sporting Lisbona-Atalanta in programma oggi alle ore 18:45, in TV su Sky e DAZN. Il risultato in tempo reale della partita di oggi, le ultime news sulle formazioni ufficiali, ...