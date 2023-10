Zuppa di Porro 4 ottobre 2023

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 4 ottobre 2023)di. La tragedia del Bus. E ancora sulla sentenza di Catania, ci penano Merlo e Travaglio. Ma la notizia è la sanità e la Meloni: i ragazzini che protestano. Il pippone di Zagrebelsky. Assolti tutti quelli di Tirreno power: non era disastro ambientale. Btp al 4,93, un botto. Birkenstock in Borsa, ma lasciamole là. Congresso Usa incasinato e il Re inarica Sanchez e qua tutti contenti. Meoti sul Foglio e sulla scrititrice marocchina che non ha diritti a Barcellona. Portogallo, Sara Gandolfi spiega meglio del Sole cosa succederà sul fisco. #rassegnastampa4ott L'articolo proviene da Nicola