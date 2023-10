(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy ha fatto stamattina unaalleucraine in prima linea nella regione divicino al confine est. "Un'intera giornata di lavoro lì. I nostri ...

l'Onu nel mirino dell'Ucraina. Il consigliere presidenziale ucraino, Mykhailo Podolyak, non ha lesinato critiche all'Organizzazione delle Nazioni ...

Volodymyr Zelensky ha annunciato oggi di aver visita to il fronte orientale , nella zona delle località di Kupiansk e Lyman, bersaglio di un'offensiva ...

Oggi terrò un incontro separato con i funzionari governativi sullo stato di adempimento delle istruzioni impartite", sostienesu Telegram. . 4 ottobre 2023Tra un annuncio di dietrofront e una rassicurazione, il conflitto in Ucraina prosegue senza sosta. Ieri il presidente ucraino Volodymyrè andato in visita ai soldati suldi Kupyansk e Lyman. Un video lo ritrae mentre ispeziona l'equipaggiamento dei soldati, in particolare i carri armati Leopard 2 e veicoli da ...

Ucraina, Zelensky visita le truppe al fronte Euronews Italiano

Zelensky al fronte, visita le truppe a Charkiv Agenzia ANSA

Le questioni chiave sono il settore energetico e la ricostruzione. Oggi terrò un incontro separato con i funzionari governativi sullo stato di adempimento delle istruzioni impartite", sostiene ...Ieri il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è andato in visita ai soldati sul fronte di Kupyansk e Lyman. Un video lo ritrae mentre ispeziona l'equipaggiamento dei soldati, in particolare i carri ...