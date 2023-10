Zelensky a Sky TG24 | «Grato a Giorgia Meloni | abbiamo valori comuni» – Il video

...ultima giornata dell'evento organizzato daItalia per i suoi 20 anni. L'apertura con il messaggio del capo dello Stato Sergio Mattarella, poi l'intervista al presidente ucraino Volodymyr,...Così il Presidente ucraino Volodymyr, intervenendo a "20 Anni" suTg 24. 'Alle persone che si oppongono alla tirannia di Putin - prosegue- posso solo dire che devono andare ...

Ucraina Russia, le notizie di oggi 4 ottobre sulla guerra. DIRETTA Sky Tg24

Zelensky a Sky TG24: «Grato a Giorgia Meloni, abbiamo valori ... Open

"This is the most important war in the western world, we do everything to make this the last war in the world to ensure respect for territorial integrity," Zelensky said in an interview with Sky Tg24 ...Roma, 4 ott. (askanews) - "La nostra controffensiva va avanti anche se lentamente passo dopo passo facciamo di tutto per respingere il nemico, ...