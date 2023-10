Zazzaroni non ha dubbi | “Scudetto? ecco chi saranno le prime 3”

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Ivanfa le sue previsioni sul campionato: “La classifica di oggi con Inter, Milan e Napoli la ritroveremo tale a fine anno”. CALCIO NAPOLI. Il direttore del Corriere dello Sport Ivanha fatto le sue previsioni sulla corsain Serie A: “La classifica di oggi è quella che vedremo alla fine, letre che vediamo adesso – Inter, Milan e Napoli – le ritroveremo nelle stesse posizioni a maggio, magari in ordine diverso”. Questo il pronostico di, intervenuto a Pressing su Italia 1: “Per me la lotta per il titolo rimarrà ristretta a queste tre, con la Juventus quarta a meno di crolli clamorosi di chi le sta davanti”. Poi sul momento dei bianconeri: “Preferirei allenare l’Atalanta, i giocatori bianconeri chi li ha scelti? Allegri è all’ultimo anno, poi cambieranno. Di ...

Ivan Zazzaroni , direttore del Corriere dello Sport, smentisce le voci che vedono la Juventus come favorita per lo Scudetto . Secondo lui, la Vecchia ...

... che ha proposto: ' i tempi di guarigione dovrebbero essere affidati al singolo caso,essere ... la giornalista sportiva Greta Beccaglia, premiata da Ivan, la conduttrice televisiva, ...... dunque dal 21 ottobre ritroveremo al banco dei temuti giudici la storica presidente Carolyn Smith con i riconfermati Guillermo Mariotto, Selvaggia Lucarelli, Ivane Fabio Canino....

Zazzaroni: "De Zerbi facendo giocare così bene il Sassuolo non ha ... Sassuolonews.net

La profezia di Zazzaroni: 'Vi dico le prime tre in Serie A. Ne sono sicuro' AreaNapoli.it

Ospite fisso di Pressing, trasmissione in onda la domenica sera su Italia 1, Ivan Zazzaroni ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla Juventus riportate da TuttoJuve: "Non è una questione di idee ma di ...Ospite di Pressing, Ivan Zazzaroni ha parlato così della Juventus: "Non è una questione di idee ma di caratteristiche. Non mi piaciuta la Juventus, si è difesa, gli altri ...