Youth League 2023 24 | il Milan vince a Dortmund | pareggio 1-1 tra Celtic e Lazio

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Nella seconda giornata diil2-1 in casa del Borussia, mentre lasi fa rimontare sull’1-1 dalnel finale. I rossoneri iniziano subito aggressivi e dopo 16? passano in vantaggio con la girata di Sia su calcio d’angolo. La squadra di Abate però non si accontenta e pochi minuti dopo arriva anche il raddoppio con un bel diagonale di Zeroli. Nella seconda frazione gli ospiti controllano il risultato e vanno anche vicini al tris, fino a quando nel recupero il Borussiaaccorcia le distanze con il colpo di testa di Brunner. La rete del centravanti tedesco però non cambia la sostanza, la formazione rossonera trionfa 2-1 e si prende altri 3 punti dopo la vittoria contro il Newcastle nella prima giornata. ...

La diretta LIVE di Celtic-Lazio , match valido per la seconda giornata della Youth League 2023 / 2024 . I biancocelesti per coltivare i sogni di ...

GLASGOW - La Lazio Primavera a caccia dei primi storici punti nella. Si gioca a Glasgow contro il Celtic alle ore 15. I baby di Sanderra, dopo la sconfitta all'esordio contro l'Atletico Madrid di Fernando Torres (0 - 2), vogliono batteri gli scozzesi ...

Dopo il 4-0 rifilato al Newcastle, la Youth League dei baby rossoneri continua con un'altra prova di forza in Germania: contro i gialloneri, decidono il gran gol di Sia e capitan Zeroli.