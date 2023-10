Xisco Munoz promette di combattere “fino al mio ultimo secondo” a Sheffield mercoledì

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Notizia fresca giunta in redazione:si è scusato con i tifosi delloWednesday e ha detto che avrebbe dato “al mio” dopo che la sconfitta per 1-0 a West Brom ha lasciato l’ultima squadra dello Sky Bet Championship con il peggior inizio della sua storia. Il gol al 13? di John Swift ha lasciato gli Owls con l’ottava sconfitta nelle prime 10 partite della stagione del campionato Sky Bet, e sono già a sette punti dalla linea di salvezza. L’allenatore, 43 anni, che ha guidato il Watford in Premier League nel 2020-21, ha preso solo due punti in tutta la stagione e nessuno è venuto fuori dallo Yorkshire. Anchesono senza gol in 312 minuti di calcio. “Capisco i tifosi e posso solo ...

Xisco Munoz vows to fight 'until my last second' at Sheffield ... keepup.com.au