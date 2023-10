X Factor | Fedez sostituito per i live? Spuntano due nomi famosi

Leggi su biccy

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Lo scorso 28 settembre è andata in onda l’ultima puntata delle audizioni di X, adesso mancano due appuntamenti con i bootcamp e poi uno per gli home visit, poi inizierà ilil 26 ottobre. In molti si chiedono sesi sarà rimesso completamente per poter partecipare al programma. Il Messaggero ha ipotizzato chepotrebbe collegarsi da casa se non riuscisse ad essere in studio con i colleghi. Secondo il noto quotidiano però ci sarebbe in ballo anche l’opzione di una sostituzione. Il Messaggero ha infatti riportato alcuni rumor su una possibile sostituzione in corsa ed ha tirato in ballo due, quello di Annalisa e J Ax.a X? Il rumor riportato da Il Messaggero. “è uno dei giudici ...