WWE | Tweet criptico di Karrion Kross | sviluppi in arrivo per lui?

(Di mercoledì 4 ottobre 2023)è stato protagonista di un disastroso ritorno in WWE, nonostante le premesse. L’ex NXT Champion, come se non bastasse, è assente da SmackDown da un tempo considerevole, facendo temere i fan riguardo il suo futuro.ha finalmente rotto il silenzio, pubblicando su Twitter un post che potrebbe lasciar intendere un nuovo ritorno. Verità Nel suo enigmatico post,ha scritto: “Alcuni crederanno che si tratti di corruzione per prossimità… Qualcosa di così maligno da cambiare tutto ciò che lo circonda. Altri vedranno la verità: è sempre stata lì. Seppellita sotto strati e strati di bugie contorte. Aveva solo bisogno di una piccola spinta. Riuscite già a vederla?”. Some will believe that it’s corruption by proximity…Something so malicious that it changes ...

WWE Superstar Rhea Ripley recently reacted to a comment about ... You can check out a screenshot of the tweet below: As mentioned above, Rhea Ripley wants Dominik Mysterio to win the NXT North ...Il 21 settembre Mustafa Ali ha annunciato di non essere più sotto contratto con la WWE. E lo ha fatto in maniera diplomatica, senza polemiche o invettive di alcun tipo, con un semplice tweet in una ...