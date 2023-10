WWE | È servito il Judgment Day al completo | Dominik torna North American Champion!

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Lo scorso weekend a NXT No Mercy Trick Williams ha sconfittoMysterio andando a vincere il primo titolo della carriera. Questa notte ad NXT è andato in scena il rematch, ma questa volta al fianco di Dom Dom è stata presente Rhea Ripley. Dal canto suo Trick Williams ha rifiutato l’aiuto di Carmelo Hayes che voleva essere al suo angolo e che ha provato a spiegargli che vincere un titolo è più facile rispetto al doverlo difendere, un monito che il neo campione non ha perfettamente recepito. Doma casa felice Il match è stato il main event della puntata di NXT, inizialmente all’angolo dic’è stata solo Rhea, ma dopo pochi minuti anche Damian Priest e Finn Balor hanno raggiunto il bordo ring. Presenze che inevitabilmente hanno distratto Williams, ma soprattutto hanno distratto l’arbitro. Un primo tentativo ...

