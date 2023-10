Wopke Hoekstra | l’ex Shell ora dice di voler salvare il Green deal europeo | io non gli credo e non lo voterò

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Indovinate chi è ritornato sulla scena politica europea dalla porta principale? Proprio lui, grande sostenitore della frugalità nordica e feroce oppositore della solidarietà europea nelle concitate negoziazioni del Recovery fund:ministro delle Finanze olandese,. Era improvvisamente scomparso dalla scena pubblica nel 2021, quando era ancora in carica come ministro delle Finanze olandese e la pubblicazione dei Pandora papers aveva rivelato il suo coinvolgimento nell’acquisto di cinquecento azioni di una società offshore – la Candace management – in un paradiso fiscale: le Isole Vergini Britanniche. Insomma uno dei tanti che predicava bene e razzolava male, niente di nuovo a quelle latitudini, direte. Eppure dopo un periodo in congelatore, il suo nome è stato scongelato dalla Presidente della Commissione europea ...

Serviva un nome per colmare un vuoto e alla fine è arrivato. Dopo le dimissioni di Frans Timmermans per la decisione di candidarsi alle elezioni ...

I due candidati,e Maros Sefcovic , non hanno ottenuto la maggioranza qualificata. Dovranno rispondere ad altre domande, però entrambi suonano lo spartito green.'Un rimpasto che non risolve i numerosi problemi. Non nascondiamo la nostra posizione critica a seguito delle audizioni die Maroš Šefovi, candidati a succedere Frans Timmermans, l'ex vicepresidente della Commissione europea, dimessosi dal ruolo per tentare fortuna in Olanda. La Commissione ...

Due terzi dei coordinatori della commissione ambiente (Envi) del Parlamento europeo (che rappresentano Partito popolare europeo (Ppe), Socialdemocratici, liberali di Renew Europe e Verdi) hanno confer ...BRUXELLES - "Entrambi i commissari candidati" Wopke Hoekstra e Maroš Šefcovic "non hanno ottenuto la maggioranza dei due terzi dei voti per la conferma". Ora dovranno rispondere a nuove domande entro ...