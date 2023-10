Wizz Air | in arrivo aerei e nuove rotte dall’Italia | programma al via dall’estate 2024

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Fiumicino –Air, la terza compagnia aerea italiana e la più sostenibile a livello globale, ha annunciato, all’Hilton Rome Airport di Fiumicino, l’aggiunta di 4 nuovi aeromobili Airbus A321neo all’avanguardia alle sue basi in Italia: tra marzo e luglio, altri 3 aeromobili si uniranno alla flotta di Roma Fiumicino e 1 aeromobile sarà impiegato a Milano Malpensa. Con questa espansioneAir lancerà 6e aumenterà le frequenze su 17esistenti per i passeggeri italiani entro la prossima estate. I nuovi aeromobili rappresentano un ulteriore investimento di 400 milioni di euro da parte diAir in Italia. Nell’estate della compagnia avrà 14stazionati a Roma e 8 a Milano. Con una rete che serve ...

È considerato uno dei vettori low cost più problematici per quel che riguarda i reclami dei passeggeri ignorati e, anche per questo, Wizz Air sta ...

ha annunciato oggi l'aggiunta di 4 nuovi aeromobili Airbus A321neo all'avanguardia alle sue basi in Italia: tra marzo e luglio 2024, altri 3 aeromobili si uniranno alla flotta di Roma ..., la terza compagnia aerea italiana e la piu' sostenibile a livello globale secondo il Centre for Aviation Awards for Excellence 2022, ha annunciato 400 mln di euro di investimento in Italia ...

Wizz Air annuncia 400 milioni di euro di investimento sul mercato ... LA STAMPA Finanza

Compagnie aeree, Wizz Air investe 400 milioni di euro in Italia per aggiungere 4 nuovi aeromobili Airbus A321neo Milano Finanza

Wizz Air ha annunciato oggi l'aggiunta di 4 nuovi aeromobili Airbus A321neo all'avanguardia alle sue basi in Italia.Wizz Air conferma il suo impegno per la crescita in Italia. La compagnia ungherese, quotata alla Borsa di Londra, ha annunciato un ulteriore investimento da 400 milioni di euro nel Paese per ...