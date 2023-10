William e Kate insieme in Galles | smentite le voci di dissapori

Il viaggio, da solo, dell'erede al trono negli Usa aveva gettato ombre sulla tenuta del matrimonio Eleganti, sorridenti, a loro agio insieme. Le foto della visita diin Galles smentiscono di fatto le voci su presunti dissapori fra l'erede al trono britannico e la moglie. L'occasione del viaggio è stata l'inizio del 'Black history month', il mese ...... il duca è stato ricevuto da re Carlo e sono state pubblicate le immagini dell'erede al tronoe della moglieche lo accompagnavano in auto nella residenza scozzese. Cosa che ha suscitato ...

Tra Kate Middleton e il principe William c'è aria di crisi Ecco l'indizio TGCOM

Principe William fa piangere Kate Middleton: il gesto che l'ha sconvolta prima del matrimonio ilmessaggero.it

While Harry’s said to be on speaking terms with his father, he and his wife, Meghan Markle, aren’t reportedly talking to Queen Camilla or Prince William and Kate Middleton. The king’s friend continued ...Eleganti, sorridenti, a loro agio insieme. Le foto della visita di Kate e William in Galles smentiscono di fatto le voci su presunti dissapori fra l’erede al trono britannico e la moglie. L’occasione ...