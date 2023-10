“WEDemocratico” | il Pd alla Festa dell’Unità

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Tempo di lettura: 5 minutiDue giorni di incontri, approfondimenti, talk ed interviste al Parco Palatucci. Saranno presenti esponenti del partito campano e nazionale. Al centro i temi di principale rilievo dal punto di vista politico, sociale, produttivo e culturale. Sarà l’occasione per discutere e riflettere sui temi che maggiormente riguardano il territorio irpino, le sue dinamiche sociali e produttive, le sue traiettorie in termini di progettualità e sviluppo. E’ questo il senso di, laProvinciale de L’Unità organizzata dfederazione provinciale del Partito Democratico di Avellino in programma i prossimi 7 e 8 ottobre presso il Parco Giovanni Palatucci (via Visconti – via Morelli e Silvati) di Avellino. Due giorni molto intensi con incontri, dibattiti, talk, approfondimenti, interviste, ma anche ...