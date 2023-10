WEC | Aston Martin annuncia un proprio programma Hypercar

Leggi su oasport

(Di mercoledì 4 ottobre 2023)sarà presente nella classe regina del FIA World Endurance Championship 2025. Il marchio inglese si unisce al gruppo del Mondiale, della 24h Le Mans ed anche dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship, il più importante campionato americano riservato alle GT ed ai prototipi. La Valkyrie LMH sarà basata per certi versi sulla Valkyrie AMR PRO, modello che fu lanciato nel 2019 dopo un’attento studio da parte di Adrian Newey. Originariamente era statoto un impegno in pista per il 2020, un progetto che finalmente dopo tre anni viene concretizzato in vista del 2025. La nuova vettura verrà dotata di motore Cosworth V12 aspirato da 6,5 litri senza l’ausilio dell’ibrido. Sarà a tutti gli effetti un’sulla falsariga di Ferrari, Peugeot, Toyota, Glickenhaus, Vanwall ed Isotta Fraschini. ...