Vuol dire che è la fine | Elodie e Arisa nude | la fucilata di Paolo Crepet

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 4 ottobre 2023)e Victoria dei Mansekin sono tra le cantanti più amate dal pubblico italiano. Sia per la loro musica sia per la loro sensualità. Soprattutto quando decidono di mostrarsi senza veli, al naturale. A volte si tratta di un grido di aiuto, in altri casi della volontà di spettacolarizzare una qualche forma di arte o, più semplicemente, una forma di ostentazione del proprio corpo. Ma è davvero così? Secondo lo psicoterapeutasi tratta di qualcosa di un po' più profondo, poco legato alla musica e che sarebbe tranquillamente evitabile. Del fenomeno 'nudo' è principalmente interessato il campo musicale e la sfera della discografia che, in copertina, produce da un po' di tempo un effetto attrattivo. Mette in primo piano le doti del musicista complice, ma non quelle canore. Lo psicoterapeura, ai ...