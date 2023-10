Vomero | rabbia residenti in via Caldieri | “Dopo investimento mortale ancora rischio pedoni”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiL’di un’anziana, un evento “annunciato” secondo i, lo scorso 12 settembre. E ora in via, al, cittadini e comitati protestano. “l’incidentehanno tolto le campane della differenziata ed ora sostano le auto, ma cosa è cambiato?” si chiede Franco Di Mauro, presidente del comitato San Martino. Per lui,oggi c’è “poca visuale e tanta monnezza in terra per giorni e giorni”. Insomma, stando agli abitanti della zona, viapericolosa per i. Ieri pomeriggio, gli addetti Asia hanno rimosso i cumuli di sacchetti. Ma la situazione, comunque, resterebbe ...