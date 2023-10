(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Brutto stop per l’Italia delmaschile al torneo di qualificazione ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Dopo tre vittorie in altrettante partite gli azzurriceduto per 3-1 ad una Germania scatenata che nel giro di meno di 24 ore è riuscita a superare tanto gli azzurri quanto i padroni di casa del Brasile. Dopo il match ha parlato il capitano, autore di una prestazione al di sotto del suo stellare standard. Queste le sue parole raccolte dai canali della Feder: “Purtroppo questa sera un po’ dinon, non siamo riusciti a contrastare il loro gioco. Nel quarto set, quando lenon andavano molto bene sono stati bravi i compagni subentrati a provare a rimontare anche se alla fine ci è ...

Sospiro di sollievo per Simone Anzani . Il centrale azzurro questa mattina ha effettuato un test sotto sforzo al Centro di Medicina dello Sport ...

Altro grande successo per l’Italia agli Europei 2023 di Volley . Dopo l’en plein di vittorie nella fase a gironi (5 su 5) e l’affermazione agli ...

L’Italia ha sconfitto la Francia per 3-0 e si è qualificata alla Finale degli Europei 2023 di Volley maschile. Gli azzurri si sono imposti di forza ...

L’Italia si avvicina all’esordio nel torneo preolimpico di Volley maschile, che andrà in scena a Rio de Janeiro (Brasile) dal 30 settembre all’8 ...

"Non siamo stati lucidi, né bravi a gestire i momenti di difficoltà" commenta il capitanoGiannelli, "adesso dobbiamo vincerne tre su tre"... Gianluca in questo preolimpico a tratti è dominante), e che deve rincorrere anche sul 24 - 21 per i tedeschi, con tre set point annullati sul servizio diGiannelli (un attacco vincente di ...

Volley, Simone Giannelli: "Non hanno funzionato molte cose, ora bisogna vincerle tutte" OA Sport

Volley, Simone Giannelli verso il preolimpico: "Ogni partita sarà una finale, non ci regaleranno niente" OA Sport

Simone Giannelli ha parlato dopo la sconfitta subita dall'Italvolley contro la Germania nel torneo preolimpico di Rio de Janeiro: "Purtroppo questa sera un po’ di cose non hanno funzionato, non siamo ...PAGELLE ITALIA-GERMANIA 1-3 VOLLEY Simone Giannelli, 5: una serata storta può capitare anche al miglior palleggiatore del mondo. Sbaglia diverse scelte, a più riprese non si intende con Sanguinetti.