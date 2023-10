Volley Preolimpico 2023 | De Giorgi | “Brillantezza non è delle migliori | bisogna guardare avanti”

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) “Abbiamo incontrato un avversario molto in palla che sta attraversando un ottimo periodo di forma, probabilmente nell’ambito dei tre tornei è una di quelle squadre che sta giocando con una buona continuità e i risultati stanno dando loro ragione. Hanno uomini e livello di gioco davvero buoni e noi, invece, abbiamo avuto un po’ troppi alti e bassi che chiaramente hanno condizionato la nostra prestazione. Queste sono gare durante le quali devi evitare momenti come quelli del terzo set nel quale eravamo in controllo, ma poi abbiamo avuto circa cinque minuti di sbandamento nei quali abbiamo dilapidato quanto di buono avevamo fatto”. Questa l’analisi del ct dell’Italia Fefè Dedopo il ko contro la Germania nel torneoin corso di svolgimento in Brasile. “Ora dobbiamoe continuare a fare ...

L sfida per la vetta della Pool A del Preolimpico di volley verso Parigi 2024 , si chiude con la sconfitta dell' Italia contro la Germania per 3 - 1 ...

Un'Italia che va sotto di 4 punti sull'11 - 7, brava però a riportarsi a contatto grazie alla verve di Galassi (muro e servizio: Gianluca in questa partita a tratti è dominante)

Simone Giannelli ha parlato dopo la sconfitta subita dall'Italvolley contro la Germania nel torneo preolimpico di Rio de Janeiro: "Purtroppo questa sera un po' di cose non hanno funzionato, non siamo ..."