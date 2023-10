Volley | pazzesca Germania | batte il Brasile e lo inguaia al Preolimpico

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Lanon smette di stupire e, a poche ore dalla sfida di oggi alle 18.30 con l’Italia,3-1 i padroni di casa delnell’ultima sfida del torneo di qualificazione olimpica di Rio e mette un piede a Parigi 2024. Sorpresa ma fino a un certo punto perché lavista nel girone dell’Europeo che comprendeva anche l’Italia ha mostrato, seppure a sprazzi, il frutto del lavoro svolto da Winiarski, mentre ilnon aveva affatto incantato nelle prime due uscite e alla fine i problemi dei verdeoro sono saliti a galla anche se non tutto è perduto, questa sconfitta potrebbe incidere in modo decisivo nel cammino dei brasiliani. È ila fare la voce grossa nel primo set prendendo da subito un piccolo vantaggio (10-8) e scavando il solco decisivo sul 16-12 e ...

Il regolamento del Preolimpico dimaschile prevede spot Olimpici per 6 NOC in tutto, 2 per ...Il primo set gli azzurri lo hanno perso perché l'attacco è stato avversato da una difesa. ...Loro sono una squadrae ci sarà da soffrire e da giocare con la testa'.

Volley, Preolimpico 2023. Germania inarrestabile! Battuto 3-1 il Brasile con Grozer scatenato OA Sport

Nel torneo preolimpico di volley l'Italia cede agli USA 1-3: sconfitta ... Sport Fanpage

Omnia Technologies, la piattaforma leader nella progettazione e realizzazione di soluzioni tecnologicamente avanzate per i settori del vino, delle bevande, del lattiero-caseario e del farmaceutico-med ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Amiche ed amici di OA Sport buongiorno e benvenute/i alla DIRETTA LIVE di Italia-USA, match di volley femminile valido per il torneo di qualificazione ai Gioc ...