Volley | Galassi | “Si è vista una buona Italia | Germania difficile” Mosca | “Pungenti in battuta”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) L’ha battuto l’Ucraina con un secco 3-0 (25-23; 25-16; 25-16) nel torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024. La Nazionale dimaschile si è imposta di forza e ha infilato la terza vittoria consecutiva, lanciandosi così con ottimismo verso lo scontro diretto con la. I due centrali hanno commentato la partita attraverso i canali federali. LEANDRO: “Siamo stati molto bravi a tenere alta attenzione e concentrazione per tutti e tre i set e alla fine siamo riusciti a farla nostra abbastanza velocemente. Oggi abbiamo giocato meglio rispetto alle prime due partite e siamo stati bravi a trovare delle situazioni di gioco interessanti e che non ci erano venute benissimo in precedenza; siamo sulla strada giusta per proseguire il nostro torneo e per questo siamo soddisfatti. Siamo stati ...