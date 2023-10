Volley | cosa cambia per l’Italia dopo il ko con la Germania Bagarre con Brasile e Cuba Ma il ranking…

Leggi su oasport

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Diventa decisamente complessa la situazione delnel Preolimpico diin corso di svolgimento a Rio de Janeiro. Lo scontro diretto contro laavrebbe potuto proiettare gli azzurri verso Parigi 2024, invece ad imporsi sono stati i teutonici, di fatto ormai quasi qualificati per i Giochi. I tedeschi, pur con una compagine per gran parte datata, sono la grande rivelazione di questo torneo, che evidentemente hanno preparato con estrema cura. Per la selezione di Michal Winiarski si tratta infatti del grande obiettivo stagionale, perché lamanca alle Olimpiadi neldal 2012., al contrario, è reduce da una Nations League (quarta) e da un Europeo (seconda) vissuti da protagonista: la condizione di forma degli azzurri è in flessione. La ...