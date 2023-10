Volano i Btp | mai così alto il rendimento da 11 anni

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Per la prima volta da 11ildel Btp decennale italiano è balzato nella mattinata di mercoledì 4 ottobre fino a quota 5%. Dopo aver raggiunto un livello registrato l’ultima volta a novembre 2012, i titoli di Stato sono rientrati intorno al 4,9%. Anche il bund tedesco ha toccato i massimi mai registrati dal 2011, superando il 3%, tenendo dunque lo spread, il differenziale ditra le due obbligazioni, poco sotto i 200 punti. Saliti leggermente anche i titoli francesi al 3,54%, gli spagnoli il 4,07%. I decennali statunitensi (treasury) rendono il 4,81%. Il picco dei Btp Come riporta ‘IlSole24ore’, la spinta ricevuta dai rendimenti europei è dipesa anche dall’intenzione ribadita dalla Bce di mantenere i tassi alti ancora a lungo, con l’obiettivo di riportare l’inflazione al 2%. La presidente della banca centrale, ...

Chiusura positiva per Piazza Affari , con il Ftse Mib che, al termine di una seduta volatile, guadagna lo 0,54% a 28.163,03 punti, in scia ai guadagni ...

Lo spread tra i Btp e i Bund apre a 198 punti rispetto ai 196 punti della vigilia ma in evidenza sul secondario anche i rendimenti dei T - Bond Usa con il trentennale che pochi minuti fa ha ... Oggi in asta il Tesoro ha collocato Btp a 5 e 10 anni toccando livelli che non si vedevano dal 2012. Ma sono in tensione tutti i titoli di Stato governativi con la corsa del prezzo del petrolio, ...

Volano anche i rendimenti dei T-Bond Usa con il trentennale ... delle condizioni di finanziamento», scrivono in una nota gli analisti di Citi. Il BTp decennale benchmark (Isin IT0005518128) dopo i ...