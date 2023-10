Vivere in sicurezza si può | la tecnologia inossidabile che permette di condividere la posizione e inviare richieste di soccorso

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Al via la campagna internazionale di crowdfunding per Saturn Ring l'anello che protegge le donne a rischio di abusi sessuali ma anche gli anziani e i giovani, vittime di aggressioni. In caso di pericolo, grazie a un sensore, può essere azionato con un semplice click. Rileva laGPS e invia un messaggio di allarme a dieci contatti preselezionati. Per ampliare la rete di protezione è allo studio una partnership con i gestori dei locali notturni. Superiore a qualsiasi altro sistema di protezione presente sul mercato è ideato da una StartUp italiana. In Italia circa 7 milioni di donne almeno una volta nella vita, sono state vittime di qualche tipo di violenza (Istat), e ogni tre giorni, secondo gli ultimi dati del Viminale, viene commesso un femminicidio. Al ritmo attuale non basterà un secolo per raggiungere la piena parità di genere ma serviranno 132 anni ...