(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Non si placano i guai giudiziari per lafino a due anni fa amministrata da Daniela Santanchè . Il Tribunale civile di Milano ha ordinato un'giudizialedi ...

... dannosipiù livelli , relativi alla violazione della disciplina della Cassa integrazione ... sulle ragioni che hanno portato la società con i precedenti amministratori ad accordare a..."Attuale gestione in continuità con la precedente" Il " nuovo organo gestorio diEditore spa " non può " dirsi sia posto in decisa discontinuità con il precedente consiglio di ...

Visibilia sotto la lente dei giudici: disposta l'ispezione sull'amministrazione della società editoriale Tiscali Notizie

Visibilia Editore, ok del tribunale all’ispezione. I giudici di Milano rilevano varie irregolarità Il Fatto Quotidiano

Il Tribunale civile ha accolto la richiesta dei soci di minoranza contro gli ex amministratori, Kunz e Garnero ...Il giudice che sta seguendo il procedimento civile ha ordinato l’ispezione su richiesta dei soci di minoranza e dei pm ...