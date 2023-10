Vigilia di Sporting-Atalanta | l’allenamento dei nerazzurri all’Alvalade

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Lisbona (Portogallo). Tutti a disposizione di Gian Piero Gasperini per. La squadra nerazzurra, partita questa mattina alle 10.15 da Orio al Serio, è sbarcata in terra lusitana intorno alle 12 locali (le 13 italiane) e si è spostata allo stadio José Alvalade per la conferenza stampa edelle 18 sul campo dove domani sera giocherà. Alla rifinitura hanno preso parte tutti i 24 convocati, ovvero l’intera rosa della prima squadra, eccezion fatta per El Bilal Touré, lungodegente nonché unico giocatore rimasto a Bergamo. Per la partita, fissata per giovedì (5 ottobre) alle 18.45 italiane, Gasp dovrà fare una scelta: in distinta Uefa si possono inserire solo 23 giocatori. Almeno uno insomma dovrà restare necessariamente fuori.