Vigilia di Sporting-Atalanta | l’allenamento dei nerazzurri all’Alvalade Zortea resta fuori

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Lisbona (Portogallo). Tutti a disposizione di Gian Piero Gasperini per. La squadra nerazzurra, partita questa mattina alle 10.15 da Orio al Serio, è sbarcata in terra lusitana intorno alle 12 locali (le 13 italiane) e si è spostata allo stadio José Alvalade per la conferenza stampa edelle 18 sul campo dove domani sera giocherà. Alla rifinitura hanno preso parte tutti i 24 che hanno viaggatto, ovvero l’intera rosa della prima squadra, eccezion fatta per El Bilal Touré, lungodegente nonché unico giocatore rimasto a Bergamo. Per la partita, fissata per giovedì (5 ottobre) alle 18.45 italiane, Gasp ha scelto di lasciaredai convocati Nadir: in distinta Uefa si possono inserire solo 23 giocatori. Almeno uno insomma dovevare necessariamente ...

Commenta per primo Marten De Roon , centrocampista dell' Atalanta , ha parlato in conferenza stampa alladella gara contro loLisbona in Europa League: 'Torniamo a Lisbona come nel 2020 in Champions Mi ricordo, oggi siamo arrivati in città e la ricordo quella gara con il Psg. Anche se ...Ecco le parole Ecco le parole in conferenza stampa di Marten De Roon alladella partita traLisbona e Atalanta. "Terza sfida contro loQuello è il passato, è bello leggere ...

LA NUOVA SFIDA. L’allenatore nerazzurro alla vigilia del match di Europa League a Lisbona contro lo Sporting, giovedì 5 ottobre(18,45). «È un mini-torneo, non hai margini. Scamacca È recuperato, può ...Morten Hjulmand, centrocampista ex Lecce, adesso in forza allo Sporting, e cercato anche dalla Fiorentina nell'ultima sessione di mercato per sostituire Amrabat, ha rilasciato una intervista ...