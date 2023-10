View Conference | i guru degli effetti da Avatar a Titanic a Torino

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Si svolge adal 15 al 20 ottobre la. Il 15 ottobre l’evento si svolgerà presso la Piazza dei mestieri in Via Jacopo Durandi 10, invece dal 16 al 20 ottobre presso le OGR.Laè il primo evento internazionale in Italia di animazione digitale,speciali e computer grafica che ospita conferenze, mostre, proiezioni e presentazioni che coinvolgono professioniste e professionisti del settore. Dal 15 al 20 ottobre, alle Ogr, arriveranno 110 relatori da tutto il mondo, Stati Uniti, Cina e India compresi otto Premi Oscar. Gli ospiti Tra questi il cinque volte premiato Joe Letteri (‘’ – ‘La Via dell’Acqua’), Mark Ulano, Premio Oscar come miglior suono per ...

La lista degli ospiti all'edizione 2023 diè senza fine. Ci saranno i registi degli ultimi due Spiderman animati della Columbia Pictures, apprezzati e pluripremiati, e di Elemental , ultimo film Pixar. Ci sarà Henry Selick, ...Al via a Torino2023 - Il futuro che vogliamo: il meglio della cultura dell'intrattenimento digitale italiano e internazionale presenta una straordinaria line - up di relatori pluripremiati ...

Ancora una volta gli esperti i guru del cinema d'animazione e della digitalizzazione delle principali aziende mondiali del settore si ritrovano a Torino per la 24/a edizione del View Conference/Il ...