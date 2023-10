VIDEO Sinner-Medvedev 2-0 | Finale ATP Pechino 2023 | highlights e sintesi Azzurro magistrale

Leggi su oasport

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Una prestazione. Jannikha vinto il torneo ATP500 di(Cina). Sul cemento outdoor asiatico l’altoatesino ha finalmente sconfitto, al settimo tentativo, il russo Daniil(n.3 ATP). Una partita fantastica del nostro portacolori che ha saputo creare situazioni di gioco diverse dal solito per abbattere il “muro” russo.si è imposto con il punteggio di 7-6 (2) 7-6 (2), mettendo in mostra un tennis aggressivo, fatto di discesa a rete e giocate al volo, non facenti parte del suo repertorio abituale. Soluzioni estremamente efficaci che hanno permesso all’di far suo il titolo, di rafforzare la sua posizione di n.4 del mondo e soprattutto di ipotecare la qualificazione alle ATP Finals di Torino. Una settimana di alto livello per l’italiano, ...