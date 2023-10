VIDEO – Rinnovo Osimhen | che frecciata di ADL | “Quando lasciano Napoli non riescono a trovare la via maestra”

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Il presidente del, Aurelio De Laurentiis, ha lanciato una vera e propriarelativa alla situazione contrattuale di. CALCIO. Nel corso di una recente intervista, Aurelio De Laurentiis, il patron del, ha affrontato apertamente il tema delcontrattuale di Victor. Il presidente del, con il suo stile diretto e tagliente, ha lanciato una, evidenziando l’importanza e la valorizzazione cheha nel contesto del. De Laurentiis ha dichiarato senza mezzi termini: “se rinnova? Sì, non c’è problema, non c’è mai problema. Nelsono sempre tutti quanti contenti, il problema semmai è ...

Nel corso della presentazione della squadra ai tifosi, nel ritiro di Dimaro, il presidente del Napoli , Aurelio De Laurentiis , ha annuncia to il ...

Sfuma definitivamente un obiettivo di mercato per il Napoli : il difensore austriaco Kevin Danso ha rinnovato ufficialmente il proprio contratto...

Sono giorni decisivi per il futuro di Victor Osimhen , le offerte dall’Arabia fanno tremare i tifosi del Napoli ma le cifre continuano ad ...

Saltato il passaggio di Zielinski all’Al-Alhi, il centrocampista polacco è pronto a rinnovare con il Napoli . CALCIOMERCATO Napoli . Zielinski non va ...

Riccardo Orsolini rinnova con il Bologna e il club rossoblù, per ironizzare, pubblica sui propri canali un video decisamente inaspettato! Riccardo ...

Dopo il triplete conquistato l’anno scorso la squadra di Guardiola punta a riconfermarsi anche quest’anno in Inghilterra e in Europa I campioni ...

Osimhen Napoli: le parole di De Laurentiis Napoli - Aurelio De Laurentiis , presidente del ... DIRETTANapoli Real Madrid Champions League CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo ..."La felicità la si può trovare anche negli attimi più tenebrosi se solo uno si ricorda di accendere la luce" racconta ilprima di inquadrare la mano che firma il contrato e il sorriso di Luis ...

Henry scioccato dal video TikTok del Napoli su Osimhen: Ma di cosa ... Sport Fanpage

SOCIAL LAZIO | Luis Alberto, finalmente rinnovo! Il Mago ha firmato fino al 2027 (VIDEO) Laziostory

L’ex Lille ed il suo agente avevano incolpato la società di mancanza di rispetto a seguito di un video ironico pubblicato sull’account ... dichiarando che per il rinnovo del classe 1998 non c’è mai ...Durante la serata di Champions League Thierry Henry in diretta TV sulla CBS ha parlato a lungo del video pubblicato su TikTok dal Napoli che ha fatto ...