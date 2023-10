VIDEO – Inzaghi commenta con soddisfazione | «Brava Inter! Girone equilibrato»

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Simoneè soddisfatto per la prestazione mostrata dall’Inter ieri sera a San Siro contro il Benfica. I nerazzurri hanno dominato e meritato la vittoria, seppur di misura 1-0, contro una squadra ben strutturata. Il tecnico nerazzurro si complimenta con tutta la squadra considerati soprattutto i tanti impegni ravvicinati in questo periodo. Il tecnico ne ha parlato in un’intervista su Inter TV. Fonte: Canale YouTube Inter Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati

Archiviata la sconfitta in casa contro il Cosenza, l'allenatore del Palermo , Eugenio Corini prepara la prossima partita di campionato in...

Simone Inzaghi non può essere soddisfatto dopo la prima sconfitta stagionale della sua Inter , tra l’altro subita in rimonta a San Siro. Il tecnico ...

Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa , con Calhanoglu accanto, della sfida di Champions League contro il Benfica, in programma domani alle ...

Prima vittoria in questa stagione di Champions League per l'Inter. La squadra di Simonesi è imposta per 1 - 0 sul Benfica. Tante occasioni create dai nerazzurri, ma non finalizzate a dovere. Ecco le reazioni sui ...In terra tedesca i rossoneri sono riusciti a vincere solo una volta, grazie ad un gol di: ecco tutti i ...

Inter-Benfica, Inzaghi: "Grandissima partita, risposta da vicecampioni d'Europa" Sky Sport

VIDEO / Inzaghi: “Inter, risposta da vice campioni d’Europa. Grande gara” fcinter1908

Cosa c'è dietro i record di Lautaro Martinez e l'esplosione di Thuram Rosa profonda, meccanismi mandati a memoria e un pacchetto di retroguardia con numeri invidiabili in Italia ed Europa ...Sia in Italia che in Portogallo sta facendo discutere davvero parecchio un episodio arbitrale che ha visto coinvolti Barella e Neres ...