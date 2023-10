Victoria Beckham | l' amante presunta di suo marito Rebecca Loos e il ricordo del dolore | «Il periodo più difficile della mia vita»

(Di mercoledì 4 ottobre 2023)parla deldi quelprovato per le affermazioni sull') di suoDavid,, e lo fa per la prima volta: «Ilpiù...

Tutta la famiglia Beckham , quasi al completo , era in prima fila per supportare Victoria Beckham , 49 anni, che ha sfila to alla Paris Fashion Week con ...

E' in uscita su Netflix la nuova docuserie " Beckham ", incentrata sulla vita di David Beckham , ex stella della nazionale inglese,...

Nella serie, in uscita mercoledì, numerosi 'dietro le quinte' della vita die della moglieAdams , che rivela anche un problema di depressione attraversato dal marito dopo il ...Alla Paris Fashion Week Kim ha presenziato alla sfilata didove, pare, ha creato qualche malumore. Fasciata in uno slipdress lilla, la Kardashian è arrivata in ritardo per lo show, ...

In autunno vorremo tutte il caschetto Anni 90 di Victoria Beckham Elle

Victoria Beckham ha parlato per la prima volta del dolore provato in seguito alle affermazioni sulla presunta relazione di suo marito David con la sua assistente Rebecca Loos. Quasi 20 anni dopo, la..Virginie Viard fa sfilare abiti desiderabili a Villa Noailles, splendida struttura cubista costruita negli anni Venti sulle colline di Hyères da ...