Victoria Beckham | ispirazioni dalla Paris Fashion Week

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Sfila la collezione firmata da. L’ispirazione beauty è pulita e minimal Per la sfilata della designer inglese, il marchio britannico di hair tool ghd e il brand di haircare Wella Professionals hannocollaborato per creare RICH SHINE, un trend di hair styling svelato durante la presentazione della collezione SS24 tenutasi venerdì 29 Settembre 2023. In collaborazione con Wella Professionals e ghd, il lead hair stylist Anthony Turner e il suo team hanno creato dei look eleganti dall’aria androgina e sofisticata, utilizzando la piastra asciugacapelli ghd duet style 2-in-1, la prima piastra che asciuga e modella i capelli allo stesso tempo, senza danni causati dal calore. “L’hair look di questa stagione è androgino e sicuro di sè. Volevo che i capelli sembrassero ribelli e naturali, ...

Tutta la famiglia Beckham , quasi al completo , era in prima fila per supportare Victoria Beckham , 49 anni, che ha sfila to alla Paris Fashion Week con ...

E' in uscita su Netflix la nuova docuserie " Beckham ", incentrata sulla vita di David Beckham , ex stella della nazionale inglese,...

Victoria Beckham parla del ricordo di quel dolore provato per le affermazioni sul l'amante (presunta) di suo marito David, Rebecca Loos , e lo fa per ...

Nella serie, in uscita mercoledì, numerosi 'dietro le quinte' della vita die della moglieAdams , che rivela anche un problema di depressione attraversato dal marito dopo il ...Alla Paris Fashion Week Kim ha presenziato alla sfilata didove, pare, ha creato qualche malumore. Fasciata in uno slipdress lilla, la Kardashian è arrivata in ritardo per lo show, ...

David Beckham, l'amore con Victoria e il disturbo compulsivo di cui soffre: «Lui era ossessionato da lei, una ilmessaggero.it

Victoria Beckham e la depressione di David dopo il Mondiale '98: la rivelazione Adnkronos

Victoria Beckham ha parlato per la prima volta del dolore provato in seguito alle affermazioni sulla presunta relazione di suo marito David con la sua assistente Rebecca Loos. Quasi 20 anni dopo, la ...Victoria Beckham ha parlato per la prima volta del dolore provato in seguito alle affermazioni sulla presunta relazione di suo marito David con la sua assistente Rebecca Loos. Quasi 20 ...