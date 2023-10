Victoria Beckham ammette la crisi con David | «Vivevamo a Madrid | è stato il periodo più buio della nostra vita»

Un documentario in 4 parti per raccontare una ...

Nel 2003, il matrimonio die Davidfu messo a dura prova da numerosi rumors di tradimento; ecco com'è andata Per la prima volta in assoluto,ha parlato della presunta infedeltà di suo marito David. Nel 2003 David si trasferì in Spagna per giocare nel Real Madrid, mentrerimase nel Regno Unito con i figli ..."È stato il periodo più difficile per noi" . Cosìper la prima volta ha aperto il suo cuore, rivelando il dolore provato in seguito alle voci che circolavano sul presunto tradimento del marito Davidcon la sua assistente, ...

Victoria Beckham, pantaloni eleganti e giacca di pelle Vogue Italia

Il capo d’abbigliamento arriva direttamente dalla collezione di Victoria Beckhma, ex Spice Girls, oggi anche stilista. Un abito molto bello e allo stesso fonte d’ispirazione per il proprio guardaroba.LEGGI ANCHE>Anna Wintour snobba Kim Kardashian È tensione alla sfilata di Victoria Beckham MTV EMA 2023 nomination: l'elenco degli artisti nominati Oggi sono state annunciate le nomination degli ...