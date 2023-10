Vibo Valentia | si risveglia dal coma il 15enne caduto dall' altalena

Maria Chindamo , l'imprenditrice di 42 anni scomparsa a Limbadi ( Vibo Valentia ) il 6 maggio del 2016, sarebbe stata uccisa ed il cadavere dato in ...

Oltre 600 carabinieri, in tutta Italia, stanno eseguendo 84 misure cautelari: 29 indagati in carcere, 52 ai domiciliari e per 3 indagati il gip ...